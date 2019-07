Garoto usa mesada para comprar óculos para amigo daltônico ver as cores

Priscilla Porangaba, com informações do Razões para Acreditar

O garoto Thane, de 11 anos, estuda na 5ª série pela manhã em uma escola de ensino fundamental, e durante a tarde, ganha uma mesada para fazer alguns afazeres domésticos para os pais.

E o que ele fez com esse dinheiro foi algo extraordinário e tem comovido os internautas. Ao descobrir que o amigo, Tyler, é daltônico, Thane decidiu poupar seu dinheirinho para comprar um óculos especial para ele.

Segundo a mãe do garoto, ele começou a fazer mais tarefas em casa para juntar mais dinheiro. Quando conseguiu acumular 100 dólares, Thane foi até uma ótica com a mãe e adquiriu os óculos, que ajudam a “corrigir” falhas que fazem com que os olhos não percebam as pigmentações como elas realmente são.

Tyler ficou absolutamente incrédulo ao ganhar os óculos. Ele pegou um guardanapo de arco-íris e não acreditava no que estava vendo!

A mãe de Tyler, Julie, trabalha na escola onde os dois estudam. Ela pôde presenciar emocionada o momento em que seu filho viu o mundo com todas as suas cores. “Eu acho que é maravilhoso o que Thane fez. Para um menino de 11 anos, isso é maravilhoso.”

