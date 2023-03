Curso gratuito de educação financeira está com inscrições abertas na Capital

Ao todo, 50 vagas estão sendo ofertadas para o curso de educação financeira. As aulas serão gratuitas e ministradas de 27 a 31 de março, das 13h30 às 17h, na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3° andar do Condomínio Marrakech.

O curso visa abordar a importância da educação financeira para as pessoas, proporcionando ao aluno noções básicas sobre o assunto, com um conteúdo que inclui planejamento financeiro, renda extra, reserva emergencial, inflação e investimentos.

“Iremos falar sobre educação financeira de uma forma bem simples e fácil para que todos possam entender. Será um curso com muito conteúdo, dicas e todas as dúvidas tiradas”, explicou Matheus Guimarães, ministrante do curso.

As inscrições deverão ser feitas através do telefone (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275.

Serviços

Curso de Educação Financeira

Data: 27 a 31 de março;

Horário: 13h30 às 17h;

Vagas: 50;

Professor: Matheus Guimarães

Local: Sejuv - Rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech.

Informações e inscrições: (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275.

