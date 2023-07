Curso gratuito de manipulação de alimentos será realizado na Moreninha II

O curso de Higiene na Manipulação de Alimentos ministrados por meio da Escola da Fundação Social do Trabalho à partir desta terça-feira (4), no CRAS Alair Barbosa de Rezende, na Moreninha II.

São ministradas noções gerais de: conservação, manipulação e estocagem; higiene pessoal, de equipamentos e materiais; noções gerais sobre análise de riscos em pontos críticos de controle e parasitologia e transmissão de doenças pelos alimentos.

Também são ensinados cuidados para evitar insetos e roedores, entre outros pontos pertinentes.

As aulas serão ministradas entre os dias 4 e 6 de julho, das 13 às 17h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Alair Barbosa de Rezende. São 50 vagas no total. A carga horária do curso de Higiene na Manipulação de Alimentos é de 9 horas/aula e, ao final os alunos recebem um certificado de participação.

As inscrições podem ser realizadas pelo telefone do CRAS (67) 3314-9032.

