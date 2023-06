Da mesma cidade, Ana Castela pede ajuda para achar jovem desaparecido na fronteira

"Eu continuo desaparecido". Amigos e familiares ainda procuram pelo jogador de futebol Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anos, que está desaparecido desde o último domingo (25), após sair de uma festa no município Pindoty Porã, no Paraguai. Nesta quinta-feira (29), a rede de buscas ganhou reforço da conterrânea de Hugo, a cantora Sul-mato-grossense Ana Castela.

Ela compartilhou em seu perfil do Instagram cartaz com informações junto com uma foto de Hugo. Com 8,8 milhões de seguidores, Ana Castela é natural de Amambai (MS), mas cresceu em Sete Quedas (MS), que faz divisa com Pindoty Porã e onde mora o jogador.

"Sou brincalhão, extrovertido, não tem um lugar que não conheço nesta cidade. Tem duas coisas que mais amo mais que tudo, minha família e o futebol", o texto escrito pelos amigos de Hugo, apela para que quem tenha informações sobre o paradeiro dele, informe para a polícia.

A mãe dele, Eliana Skulny, acredita que a divulgação pode ajudar a trazer o filho de volta. "Fico muito agradecida, conheço ela desde quando era pequena", relatou.

Hugo foi visto pela última vez pelos amigos, que o deixaram perto da casa da ex-namorada, após saírem da festa em um posto de combustível no município paraguaio. Ele usava camisa azul e calça jeans.

Eliana procurou a delegacia de Sete Quedas na segunda-feira, quando o filho não apareceu.

Na manhã de ontem (28), equipes do Corpo de Bombeiros de Amambai (MS) se deslocaram até a cidade para ajudar nas buscas com ajuda de um barco, para procurá-lo na região do rio Iguatemi. Contudo, de acordo com a mãe do rapaz, ele ainda não foi encontrado.

Quem tiver informações pode ligar no 190 ou (67) 3479-1480. *Com informações do portal g1.

