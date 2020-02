Daniel Alves tem Mercedes de R$ 511 mil roubada em estacionamento

Sarah Chaves, com informações do UOL

Provando a teoria de que não está fácil para ninguém, o jogador Daniel Alves, atualmente atuando pelo São Paulo Futebol Clube, teve seu carro, uma Mercedes Benz GLE400 avaliada em R$ 511.900,00, roubado dentro de um estacionamento na zona oeste de São Paulo.



A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o informou ao UOL que um homem abordou o manobrista quando este já estava em um estacionamento. O suspeito rendeu o funcionário e fugiu no veículo, que havia sido entregue minutos antes pelo lateral ao manobrista.

As imagens de câmeras de segurança do local foram dadas à polícia. O dono do estacionamento e o manobrista também foram ouvidos pelas autoridades.

O caso foi registrado como furto no 14º Distrito Policial, em Pinheiros, onde é investigado. Segundo informações do estafe de Daniel Alves, o jogador do São Paulo e da seleção brasileira está bem e não vai se manifestar sobre o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também