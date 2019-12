7ª edição dos Jogos Desportivos foi sediada no Colégio Militar

O Colégio Militar de Campo Grande (CMCG) sediou a 7ª edição dos Jogos Desportivos do Programa Forças no Esporte (Profesp), de segunda-feira (9) até esta quinta-feira (12). A competição é realizada nacionalmente pelo Ministério da Defesa, por meio do Comando de Operações Terrestres (Coter).

Especialmente no Estado, teve organização do Comando Militar do Oeste (CMO) e apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

No complexo esportivo do CMCG, os atletas buscaram medalhas em 7 modalidades. De acordo com o CMO, o evento teve participação de aproximadamente 600 atletas de diversos municípios sul-mato-grossenses, principalmente os localizados na fronteira com o Paraguai.

De acordo com o coronel do CMO, José Roberto de Melo Queiroz, organizador dos Jogos, a finalidade do Profesp é dar oportunidade a crianças e jovens por meio do acesso à prática de atividades esportivas e físicas saudáveis e de iniciativas socialmente inclusivas. ‘’Queremos que essas crianças realizem seus sonhos e acreditamos que através do esporte isso é possível’’, afirmou.

Léa Patrícia Machado é professora de educação física na Escola Estadual Doutor Fernando Correa da Costa, de Amambaí, e trouxe 24 atletas a Campo Grande, para disputarem o atletismo, voleibol, futsal, futebol society e judô.

Conforme ela, mais do que ensinar uma modalidade desportiva ou desenvolver um atleta, o objetivo dos Jogos Desportivos do programa do Ministério da Defesa é formar seres humanos exemplares a cada edição.

A escola amambaiense é atendida pelo Programa Escolar de Formação e Desenvolvimento Esportivo de Mato Grosso do Sul, da Fundesporte. Na edição deste ano dos Jogos Escolares da Juventude, etapa estadual, o handebol masculino, de 12 a 14 anos, terminou na terceira colocação da segunda divisão. Segundo Léa Patrícia, a boa campanha motivou outros alunos a praticarem atividades esportivas.

