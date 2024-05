Davi Brito, ganhador do BBB 24, admite que usou doações para ir ao RS

Davi Brito, o ganhador do Big Brother Brasil 24, afirmou que utilizou o dinheiro das doações destinadas ao Rio Grande do Sul para se deslocar até a cidade gaúcha de Canoas, onde ajudou as vítimas das enchentes.

Inicialmente, o campeão do reality show, que faturou R$ 3 milhões com a vitória, forneceu o seu Pix pessoal para arrecadar fundos para ajudar o Rio Grande do Sul, afetado por fortes chuvas e enchentes.

Em entrevista ao O Globo, o campeão do reality show afirmou que não tinha dinheiro o suficiente para realizar a viagem, e por isso, usou parte dos valores arrecadados para se deslocar até o estado.

“Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios”, afirmou.

O ex-motorista de aplicativo afirmou que o restante do dinheiro foi investido para ajudar a população gaúcha com doações necessária, além de apontar para o trabalho que realizou em ajuda às vítimas da tragédia.

“Mas consegui uma boa arrecadação. Consegui ajudar muitas pessoas fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários para que não passassem fome ou necessidade. Distribuí colchões, alimentação, água mineral. Fizemos compras para ajudar as bases e unidades de saúde que estavam precisando”, comentou.

