De MS para o Brasil, Ana Castela é a artista mais ouvida no Spotify em 2023

Com a retrospectiva do Spotify no Brasil em 2023, Ana Castela apareceu como a artista mais ouvida no ano e a música mais ouvida na plataforma também é dela, o hit "Nosso Quadro".

Líder em 2022, Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021, ficou na segunda posição de músicas mais ouvidas ("Leão"), além de ficar na quarta colocação de Artista mais ouvida, atrás apenas da dupla Henrique & Juliano e de MC Ryan SP, o único artista não sertanejo no Top 5 dos mais ouvidos.



Israel e Rodolffo emplacaram duas músicas na lista das 5 mais ouvidas: Bombonzinho, em parceria com Ana Castela; e Seu Brilho Sumiu, com Mari Fernandez.

Outra dobradinha foi do Veigh. O fenômeno do trap colocou dois álbuns ("Dos Prédios" e "Dos Prédios deluxe") na lista dos mais ouvidos.

Alok foi o artista brasileiro mais ouvido no Spotify no exterior, seguido de Anitta, que ficou com a segunda posição.

