De Sonora, fã de Taylor Swift morre em show no Rio

O que era para ser um momento de alegria para fãs da cantora Taylor Swift, terminou em tragédia nesta sexta-feira (17) com a morte da jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, natural de Pedro Gomes, cidade a 361 quilômetros de Campo Grande.

Nascida em Mato Grosso do Sul, a jovem estava morando em Rondonópolis, Mato Grosso, onde cursava psicologia na Universidade Federal (UFR). Foi da cidade mato-grossense que ela partiu em direção ao show da cantora.

A prefeitura de Sonora, cidade onde Ana Clara viveu boa parte de sua vida, emitiu uma nota de pesar sobre a morte da jovem.

“É com profundo pesar que a prefeitura de Sonora informa o falecimento da jovem Ana Clara Benevides. Nesse momento de dor nos solidarizamos com os familiares e amigos e expressamos as mais sinceras condolências pela perda”, disse a nota.

Com uma onda de calor assolando diversas regiões do Brasil, a sensação térmica Estádio do Engenhão, local do show, seria de 60ºC. Ana Clara estava na grade quando passou mal, desmaiando pouco antes do início do show.

O socorro foi acionado, e Ana chegou a ser reanimada, ainda no estádio, por cerca de 40 minutos antes de ser levada até o Hospital Municipal Salgado Filho, próximo ao estádio. No hospital, ela sofreu uma segunda parada cardíaca e não resistiu, vindo a óbito.

A morte da jovem foi confirmada por familiares nas redes sociais e também pela cantora Taylor Swift, que está no brasil com a turnê “The Eras Tour”.

“Eu não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração em pedaços que eu digo que perdemos uma fã mais cedo antes do meu show”, disse nota da cantora.

Repercussões

A morte da jovem causou comoção e indignação nas redes sociais. Em diversas publicações, fãs denunciaram que a T4F (Tickets For Fun), organizadora responsável pelos shows da turnê no Brasil, proibiu a entrada de garrafinhas de água no estádio.

A situação também foi denunciada pelo influenciador Felipe Neto. “Ana Benevides morreu em função do calor, sem conseguir acesso a água”, diz trecho da publicação. “O que é isso?”, questionou o influenciador, sobre a proibição da entrada de garrafinhas durante o evento.

O QUE É ISSO??? pic.twitter.com/e1iPBDSN7G — Felipe Neto (@felipeneto) November 18, 2023

Com a morte da jovem, “Justiça por Ana” virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, ao lado de “T4F Exigimos Respeito” e “Exigimos Água em Eventos”.

“Nossa, fui dormir com todo mundo feliz com o show da Taylor Swift e acordei com "exigimos água em eventos" e "T4F exigimos respeito" nos trendings pq MORREU gente lá no show! Lá dentro com sensação de 60 graus, não deixam levar água e vendem uma mini por 8 reais”, foram alguns dos protestos feitos por internautas.

Outros órgãos da mídia nacional, como O Globo e a Folha de São Paulo, também atribuíram a morte de Ana ao calor e a proibição da entrada de garrafas de água por parte da T4F.

