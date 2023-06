Decisão judicial deve afastar prefeito de Bela Vista

Um processo que corre desde 2019 contra o prefeito de Bela Vista, Reinaldo Miranda Benites, o 'Reinaldo Piti', teve uma nova decisão, que assim que recebida pela Câmara Municipal do Município resulta no afastamento do prefeito. O vice-prefeito, Daniel Palomares, assumirá a cadeira da prefeitura.

A decisão foi publicada nesta terça-feira (20), no Diário Oficial de Justiça. As denúncias são referentes ao primeiro mandato de Reinaldo que foi reeleito em 2020. Com a decisão do Tribunal de Justiça, a Câmara seguindo o Art.54 da Casa, afastará o prefeito por 180 dias, e caso ele não seja julgado nesse período, a Câmara poderá prorrogar o afastamento. O Relator é o José Hale Hamad, e a decisão é colegiada.

Denúncias

Piti foi alvo de duas fases da operação Linha Marcada, em que o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) investigou fraude a licitações no primeiro mandato nos anos de 2018 e 2019. Empresas privadas também estão no "róll" de investigados.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou o prefeito de Bela Vista e outros envolvidos no suposto esquema de direcionamento de licitações e pagamento de propina

Três ações civis públicas estão na 1ª Vara da comarca. A primeira denúncia é sobre fraude em licitações de transporte escolar. Já a segunda ação trata do direcionamento de certames de transporte de pacientes para Campo Grande.

No terceiro caso, o MP denunciou que o tucano recebeu R$ 65 mil em propina para garantir que empresas vencessem licitações também de transporte.



CPI



Após o advogado Marcos William, enviar um requerimento de abertura de investigação contra Piti à Casa de Leis, com base em 3 acusações do Ministério Público Estadual (MPE), no último dia 29 de maio, os vereadores de Bela Vista (MS) decidiram por abrir uma investigação contra o prefeito

A Comissão de Investigação tem 90 dias para investigar as denúncias apontadas pelo Ministério Público Estadual (MPE).

