Defensoria terá Van dos Direitos na aldeia Guató em Corumbá até sexta-feira

O atendimento móvel da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul com a Van dos Direitos chega entre esta segunda-feira até sexta (26), à comunidades tradicionais da região da aldeia Guató em Corumbá.



Conforme a gestora de projetos e convênios da instituição, defensora pública de 2ª Instância Renata Gomes Bernardes Leal, o trajeto será feito pelo rio com o intermédio da Marinha do Brasil. "Parcerias como está possibilitam levar o efetivo acesso à Justiça a todas e a todos. Este é o nosso principal objetivo, garantir que o atendimento móvel da Defensoria de MS se expanda cada vez mais”, pontua.

Em parceria com o projeto “Juizados em Ação nas Comunidades Tradicionais” do Tribunal de Justiça de MS, o mutirão atenderá demanda de assistidas e assistidos relacionadas às áreas da saúde, família, consumidor, fazenda pública, criminal.

Os serviços também serão de orientações sobre aposentadoria (urbana e rural), aposentadoria por invalidez, auxílio doença, expedição de 1ª e 2ª vias de certidão de nascimento, casamentos, óbitos, expedição de 1ª via de Carteira de Identidade (RG) e outros serviços oferecidos pelos Cartórios de Registros de Pessoas Naturais.

