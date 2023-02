Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas para todas as regiões de MS

A Defesa Civil emitiu, nesta segunda-feira (20), um alerta de chuvas intensas para todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de ventos de até 100 km/h.

Dois alertas do Inmet foram emitidos para MS, sendo um para chuvas intensas e outro para tempestades. A previsão é de que o volume de chuva chegue a 100 milímetros no fim do dia.

Assim, o Instituto alerta para possibilidade de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Confira dicas da Defesa Civil de como agir em chuvas intensas:

*Se houver vendaval, granizo ou descargas elétricas, fique atento às recomendações para estes tipos de ameaças;

*Auxilie crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção próximas a você;

*Evite contato com a água de alagamentos, pois podem estar contaminadas e provocar doenças;

*Nunca atravesse ruas alagadas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta, pois a força da água poderá arrastá-lo;

*Se estiver em um veículo, procure um local alto e espere o nível da água baixar;

*Não pare o carro perto de árvores ou postes porque eles podem cair ou atrair raios;

*Se houver qualquer sinal de movimentação no terreno, procure um local seguro.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também