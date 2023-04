Definida data para eleição do Conselho Superior da Procuradoria-Geral de MS

Foi divulgado nesta segunda-feira (17), no Diário Oficial de MS , os nomes dos candidatos à eleição para as vagas do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado para o biênio 2023/2025, além da data, horário e local para votação e os integrantes da comissão eleitoral.

Sobre o Conselho

O Conselho Superior da PGE é presidido sempre pelo procurador-geral do Estado e tem também como membros o corregedor-geral da PGE e o presidente da APREMS (Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul). As outras cinco cadeiras do colegiado são preenchidas por procuradores do Estado e por representantes de cada uma das categorias da carreira.

Eleições

As eleições ocorrerão no dia 26 de abril de 2023, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no auditório Pantanal. A comissão eleitoral será presidida pela Corregedora-Geral da Procuradoria-Geral do Estado, Fabíola Marquetti, e será composta pelas Procuradoras do Estado Lidiane Cristina Cornaccini, Jordana Pereira e Priscilla de Siqueira Gomes.

Os membros eleitos tomam posse no dia 2 de maio de 2023 no auditório Pantanal. Confira abaixo os candidatos às cadeiras do colegiado:

Categoria Especial

Cristiane da Costa Carvalho

Itaneide Cabral Ramos

Nathália dos Santos Paes de Barros

Rômulo Augustos Sugihara Miranda

Primeira Categoria

Juliana Nunes Matos Ayres

Vanessa de Mesquita e Sá

Segunda Categoria

Kaoye Guazina Oshiro

Samara Magalhães de Carvalho

Terceira Categoria

Ludmila dos Santos Russi

Rafael Koehler Sanson

Categoria Inicial

Henri Dhouglas Ramalho

Vinícius Spíndola Campelo

