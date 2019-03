DeMoley’s serão homenageados quinta-feira, na Assembleia

Membros e personalidades que fizeram ou fazem história no Grande Conselho Estadual da Ordem DeMolay, em Mato Grosso do Sul, serão homenageados pelos deputados estaduais em sessão solene na próxima quinta-feira, na Assembleia Legislativa.

O mestre-conselheiro da Ordem DeMolay no estado, Victor Hugo Gonçalves, disse ao JD1 Notícias que se sente grato “por mais uma vez a Casa de Leis olhar para a ordem”. “Tudo o que a Ordem DeMoley tem feito é pela e para a sociedade e a Assembleia Legislativa tem um grande papel dentro da nossa sociedade, sendo força atuante da justiça, então pra gente é uma honra essa homenagem”, ressaltou.

Considerada como uma das maiores entidades juvenis do mundo, a Ordem DeMolay é uma sociedade discreta criada a partir de princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e filantrópicos, para jovens do sexo masculino com idade entre os 12 e os 21 anos. O mestre-conselheiro Vitor não pode estimar quantos membros a Ordem tem no estado, mas destacou que só em Campo Grande são mais de mil.

A Comenda do Mérito DeMolay, que será entregue aos homenageados, foi instituída pela Resolução nº 81 de 27 de novembro de 2018. Os homenageados ainda não foram definidos. A sessão solene está marcada para começar às 19 horas, no Plenário Deputado Júlio Maia, do Palácio Guaicurus.

