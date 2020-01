Depois de 33 anos, Heber Xavier reassume Corecon

Saiba Mais Educação Nova reitoria da UEMS toma posse nesta quinta-feira

Após 33 anos, o economista, Heber Xavier, reassume a presidência do Conselho de Economia do Mato Grosso do Sul (Corecon-MS), durante 454ª Sessão Plenária Ordinária, realizada na última segunda-feira (6).O vice-presidente será o economista, Juan Carlos Antonelli Vidal, ambos ficam no cargo até 2021, porém como conselheiros atuarão até 2022.

Heber disse que a sua linha de atuação geral tem como principal foco reavivar a relação dos acadêmicos de Ciências Econômicas com o Conselho. Na semana que vem, ainda sem data confirmada, o novo presidente já faz sua primeira reunião para alinhar as estratégias com sua equipe.

“Vamos fazer uma campanha para fortalecer a categoria e manter com contato com as universidades, além de estreitar a relação com os acadêmicos”, afirmou.

“Temos o Corecon-jovem, um programa que existe há tempos, mas que estava um pouco esquecido. Agora vamos reativar o programa para que o estudante se aproxime mais”, acrescentou.

No dia 13 de agosto, data em que se comemora o dia do economista, Hebert disse que vai promover uma campanha na Universiade Federal e também na Estadual de Mato Grosso do Sul para estar mais inserido nesses ambientes. Ele pretende também aumetar o número de inscritos durante sua gestão. "Vamos estar mais presentes no interior e buscar aumentar o número de inscritos", comentou.

Inesperado

Xavier disse que ficou surpreso com e escolha de seu nome para assumir a presidência do Corecon-MS. Para ele, os mais novos preferiram a sua experiência para estar à frente do Conselho. “Volto depois de 33 anos, me surpreendi com a escolha, não imaginava que seria presidente, pensei que ficaria apenas como conselheiro”, disse.

Segundo o presidente do Conselho, todos precisam saber qual é o verdadeiro papel do economista na sociedade, além divulgar quais são os deveres e obrigações destes profissionais. “Temos que divulgar mais o nosso papel”, indagou.

Curriculo

Xavier é bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas de Bauru (1969) e bacharel em Ciências Contábeis pela UCDB (1977). Perito Econômico e Contábil em processos Judiciais e Extrajudiciais, atuando no Tribunal de Justiça e Comarcas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Assim, o Plenário do CORECON-MS em 2020 será composto pelos seguintes Economistas:

Plenário do Corecon-MS 2020

Conselheiros Efetivos

Conselheiros Suplentes

Hudson Garcia Da Silva

Andreia Cambiaghi Saragoça

Raul Asseff Castelão

Cleiton Ferreira Lopes

Paulo Salvatore Ponzini

Regiane de Oliveira Dedé

Diogo Costa da Silva

Edmilson Vicente Pereira

Juan Carlos Antonelli Vidal

Eugênio da Silva Pavão

Regina Pazebão Marson

Homero José Figliolini

Heber Xavier

Nilde clara de Souza Brun

Jorge Tadeu de Barros Veneza

Volmir Meneguzzo

Sérgio da Rocha Bastos

Ademir Cavalheiro Leite

Administração Executiva do Corecon-Ms 2020

Presidente

Econ. Heber Xavier

Vice-Presidente

Econ. Juan Carlos Antonelli Vidal

Tesoureiro

Econ. Jorge Tadeu de Barros Veneza

Gerente executiva

Econ. Gleidy Guimarães Godinho

Assessor de Finanças

Econ. Daniel Vasconcelos de Oliveira

Assessoria Jurídica

Adv. Roberto Santos Cunha

Assessoria Contábil

Cont. Roberto Arruda de Amorim

