ApÃ³s angioplastia, Zeca passa bem

O deputado estadual Zeca do PT foi internado na noite desta segunda-feira (13), com dores no peito e falta de ar, ao chegar no hospital foi realizados exames e constatou a presença de uma obstrução na artéria do coração.

Conforme boletim divulgado pelo Hospital Cassems de Campo Grande, o deputado Zeca do PT, foi submetido a angioplastia coronariana, com implante de 02 stents farmacológicos na artéria coronária direita. A O Deputado continua internado em observação, o quadro esta estável, após o almoço será transferido para o quarto e logo terá alta.

Em vídeo divulgado nas redes sociais Zeca do PT disse que esta se recuperando bem e que foi apenas um susto, e logo estará em casa pronto pronta pra outra, brincou o deputado.

