“Descaso”, dizem vereadores sobre transporte público na pandemia

O serviço do Consórcio Guaicurus, que presta serviço do transporte público na capital, foi tema de debate entre os vereadores na sessão desta terça-feira (26), na Câmara Municipal de Campo Grande.

O vereador André Salineiro (Avante) abriu o debate, dizendo que o serviço de transporte público em meio à pandemia do novo coronavíus está sendo uma humilhação e afronta a dignidade da população. “O Consórcio Guaicurus aglomera as pessoas e faz com que usuários dos ônibus fiquem até uma hora nos terminais de ônibus esperando o serviço. O trabalhador que todo dia tem que pegar o ônibus para ir trabalhar sofre essas consequências de uma gestão catastrófica de uma empresa que não pensa no usuário do ônibus”, disse ao pedir, com urgência, mais ônibus nas ruas e celeridade na apuração de suposto superfaturamento por parte do Consórcio Guaicurus.

Para o vereador Papy (Solidariedade) o tema da discussão mostra o desrespeito com que o Consócio Guaicurus trata a população. “Tem amontoado a população de Campo Grande de forma vexatória nos terminais nos pontos porque simplesmente reduziram a frota em benefício próprio. Falamos aqui na semana passada da falta de ônibus na saída do Shopping [Campo Grande]”, disse o parlamentar.

O vereador Airton Araújo (PT) começou sua fala dizendo que “a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, os trabalhadores”. “Tenho dito que a pandemia abriu uma brecha para poder penalizar os trabalhadores. O consórcio tem que melhorar e muito para poder atender a nossa população. O prefeito precisa fazer a empresa cumprir o contrato. Não podemos deixar continuar da forma como está”, disse.

Deixe seu Comentário

Leia Também