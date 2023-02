Desfile das escolas de samba começa às 20h na Praça do Papa

Mais quatro escolas de samba desfilam na avenida nesta terça-feira (21) em Campo Grande, e completam as oito que serão prestigiadas neste Carnaval.



O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, garantiu repasse de R$ 800 mil para a Lienca (Liga Independente das Escolas de Samba da Capital), em apoio às agremiações.



A festa popular movimenta a economia e o turismo do Estado.



Neste ano, das oito escolas de samba, sete serão julgadas, sendo: G.R.E.S Unidos do Bairro Cruzeiro, Vila Carvalho, Cinderela, Deixa Falar, Igrejinha, Unidos do Aero Racho e Catedráticos do Samba.



A apuração dos votos será na quarta-feira (22), na passarela do a partir das 14h. Após abertura dos envelopes e verificação das notas de todos os quesitos, será anunciada a escola campeã do carnaval 2023.



O desfile será na Praça do Papa, na avenida Alfredo Scaff, no bairro Santo Amaro. As apresentações iniciam às 20h. Confira:



• GRES Cinderela Tradição do José Abrão; Samba enredo: No rufar da bateria, me entrego à emoção. Cinderela, 30 anos de amor e paixão



• GRES Deixa Falar; Samba enredo: CARNAVALIS



• GRES Unidos do Aero Rancho; Samba enredo: Eu sou o grande Aero Rancho! Esse é o meu povo.



• GRES Os Categráticos do Samba.

Samba enredo: Coxim o portal do Pantanal. Vira festa no meu carnaval

Deixe seu Comentário

Leia Também