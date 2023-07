Despedida de Natali Gabrielly é tomada por tristeza e aplausos no Memorial Park

Em cerimônia no Memorial Park, neste domingo (2), familiares e amigos se despediram de Natali Gabrielly da Silva Souza de 19 anos, vítima de feminicídio na manhã de ontem (1°) , no Parque do Lageado.



O velório começou ainda na noite de ontem e terminou com o sepultamento na manhã deste domingo (2), onde os presentes se mostraram bastante abatidos. Em último ato de despedidos, amigos com semblante de choro fizeram um momento de aplausos para Natali.

A filha de 1 ano e 4 meses também estava no local, distante sendo cuidada por familiares.



Caso



Natali Gabrielly 19 anos, estava em casa com o marido, Cleber Côrrea Gomez quando começou uma gritaria e o autor começou a quebrar os móveis da casa, logo depois indo pra cima da mulher e desferindo uma facada nela.



A vítima fugiu com a bebê de 1 anos e 4 meses no colo, mas foi perseguida pelo autor e atingida por vários golpes de faca que atingiram o braço, pescoço, parte do rosto e tórax na rua Leopoldina de Queirós Maia, no Parque do Lageado.



Cleber Corrêa foi encontrado na casa de femiliares e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).



