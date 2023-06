Destroços do submarino Titan que implodiu no oceano foram encontrados

Foram encontrados os destroços do submarino Titan, que implodiu no fundo do Oceano Atlântico enquanto fazia uma expedição aos restos do Titanic, e chegaram nesta quarta-feira (28) a um porto no sul do Canadá. Os pedaços da embarcação servirão agora para a investigação que tentará encontrar as causas e condições da implosão, que matou os cinco tripulantes a bordo.

Peças de metal foram descarregadas do navio Horizon Arctic, da Guarda Costeira do Canadá, que participou dos trabalhos de busca. As fotografias mostram esses pedaços do submarino cobertos por lonas. Segundo os especialistas envolvidos no caso, as partes do Titan que eram feitas de fibra de carbono estilhaçaram durante a implosão.

O inquérito principal será conduzido pela Guarda Costeira dos Estados Unidos que liderou também os trabalhos de busca e terá auxílio do Canadá e da França, que também participaram nas operações com navios, aviões e sondas.

Os destroços só chegaram à terra firme seis dias depois da Guarda Costeira dos EUA anunciar ter encontrado os restos do submarino e a morte dos cinco tripulantes. O ponto em alto-mar onde estão os restos do Titanic ficam a cerca de 600 quilômetros da costa do Canadá.

Os destroços foram levados até o porto de St. John, na província canadense de Newfoundland.

