Detran convoca 176 candidatos da CNH Social no interior

Foi publicada em segunda e ultima chamada no Diário Oficial desta terça-feira (7), a convocação de 176 inscritos do interior do Estado para iniciarem o processo para tirar a habilitação de graça pelo Programa CNH MS Social.

Um dos editais convoca 94 candidatos que não compareceram na 1ª chamada para início do processo nos municípios de Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Paraíso das Águas e Paranaíba. Também em segunda chamada, o outro edital lista 82 candidatos dos municípios de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e Miranda.

Esses candidatos precisam comparecer na agência do Detran do município para o qual foi convocado tendo em mãos original e cópia de documento oficial com foto, entre os dias 10 a 17 de março, conforme data e horário estipulado nas tabelas anexas à publicação.

Logo após a abertura do RENACH e captura da imagem, será agendada a avaliação psicológica.

Os editais estão disponíveis aqui .

