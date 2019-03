Detran-MS retoma campanha "Volta às Aulas"

Marcos Tenório, com informações do Detran-MS

Começou a segunda etapa da Campanha "Volta às Aulas", que é realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito, de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), a ação teve início na manhã de segunda-feira (25) onde os agentes fiscalizadores estiveram na porta de três escolas da rede particular de ensino.

A tarefa de responsabilidade dos agentes de trânsito é fiscalizar e garantir que sejam cumpridas as exigências do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) conforme orientações repassadas pela equipe de Educação para o Trânsito do departamento na primeira etapa da Ação.

A campanha teve início às 10h30 de segunda, onde os agentes do Detran-MS foram até as unidades escolares da rede particular e realizaram, de forma ostensiva, a fiscalização das vias.

Segundo o chefe de fiscalização do Detran-MS, André Canuto, “a intenção é evitar a formação de filas duplas e coibir motoristas que estacionam em locais inapropriados”. Ele ressalta ainda que “a maioria das escolas possui uma faixa que permite o estacionamento apenas em determinadas horas do dia. No período de saída das escolas é permitido apenas embarque e desembarque, o que evita que os motoristas ocupem a vaga que pode ser utilizada por outra pessoa”, explica.

De acordo com ele, as atividades seguem durante os últimos dias de março nas escolas públicas e particulares que receberam os gestores de Educação para o Trânsito. “A intenção é que seja um serviço permanente em nosso calendário de fiscalização”, explicou Canuto.

