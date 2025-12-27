Dezembro Verde alerta para abandono de animais durante as festas de fim de ano

O mês de dezembro é marcado pela campanha Dezembro Verde, que busca conscientizar a população sobre a importância do cuidado responsável com animais domésticos. O período foi escolhido por registrar os maiores índices de abandono, além de representar maior risco de fugas, provocado por fatores como viagens, mudanças na rotina dos tutores e estresse causado por fogos de artifício.

De acordo com estimativas que permanecem estáveis desde o início da década, cerca de 30 milhões de animais, entre cães, gatos e outras espécies domésticas, vivem em situação de abandono no Brasil.

Segundo a presidente da Comissão Técnica de Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP), Daniela Ramos, a relação entre humanos e pets tem se tornado cada vez mais próxima, exigindo maior responsabilidade dos tutores.

“Termos como ‘posse’ e ‘proprietário’ já não são mais apropriados. Conviver com um animal exige oferecer todas as suas necessidades, tanto físicas quanto emocionais”, explica.

O conselho destaca a importância do planejamento antes da adoção, especialmente em períodos excepcionais, como férias e mudanças de rotina. Animais domésticos costumam viver mais de 10 anos e precisam de cuidados contínuos. Além das necessidades básicas, o bem-estar emocional também deve ser considerado, já que a ausência dos cuidadores pode causar sofrimento.

Uma das orientações é acostumar os animais, gradualmente, com outras pessoas ou ambientes de referência, para reduzir o impacto da ausência dos tutores.

“Muitos casos de abandono poderiam ser evitados se as pessoas refletissem antes da adoção sobre situações como viagens ou mudanças”, ressalta Daniela Ramos.

Ela também recomenda que o período de férias seja usado para reflexão. “Nenhum animal chega pronto para a convivência. É preciso ensinar, orientar e envolver toda a família nesse processo”, completa.

Abandono é crime

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo lembra que abandonar animais é crime, conforme a Lei nº 9.605/1998. A prática pode resultar em pena de até um ano de prisão, agravada em casos de maus-tratos ou risco à saúde do animal.

Denúncias podem ser feitas à Delegacia Eletrônica de Proteção Animal ou pelo Disque Denúncia Animal, no telefone 0800-600-6428.

Na capital paulista, cães e gatos abandonados podem ser recolhidos pela Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), vinculada à Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), especialmente em situações que envolvam risco à saúde pública ou sofrimento dos animais.

Campanhas em outros estados

Alguns estados também utilizam o mês de dezembro como período estratégico para discutir o tema. Em Santa Catarina, foi lançada a campanha “Não abandone o amor”, com ações publicitárias nas ruas e uma campanha multimídia que segue até janeiro.

Segundo a diretora estadual do Bem-Estar Animal, Fabrícia Rosa Costa, os dados mostram que, nesta época do ano, aumentam tanto as adoções quanto os abandonos.

“Quando as famílias viajam ou se mudam e não encontram com quem deixar os animais, muitos acabam sendo abandonados”, afirma.

Ela reforça que a prática precisa ser combatida. “Pet não é brinquedo. São seres sencientes, que sentem fome, medo, tristeza e desamparo”, conclui.

