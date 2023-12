Dezembro Verde conscientiza contra o abandono e maus tratos a animais

Mesmo sendo considerado crime, pela Lei Federal nº 9.605/98, a prática de maus tratos e abandono a animais, ainda é recorrente em todo país. A campanha Dezembro Verde tem a finalizade de alertar sobre este problema que se agrava a cada ano e que nos períodos de férias e de festas, aumentam ainda mais.

Muita gente aproveita para viajar e nesse momento surgem dúvidas sobre onde deixar os animais de estimação. Algumas pessoas desprovidas de consciência e sem sentimentos acabam abandonando os inocentes nas ruas. Os atos nefastos de abandonar animais são práticas cada vez mais frequentes nesta época do ano, e não somente por causa das férias.

No mês de dezembro, com a chegada do período natalino, quando acontece a tradicional troca de presentes, é comum que pessoas desavisadas acabem dando animais de presente a um membro de sua família, num gesto impensado que quase sempre resulta em abandono, pois o 'presente' nem sempre é bem-vindo ou viável para aquela residência ou família.

Para alertar contra tais costumes cruéis, ativistas e protetores de animais lançaram a campanha Dezembro Verde, que busca a conscientização da sociedade acerca da 'Guarda Responsável de Animais' como forma de coibir o abandono.

Para divulgar a Campanha Dezembro Verde, a partir da primeira semana de dezembro, o Governo do Estado vai realizar diversas ações na Capital para conscientizar a população, como blitz educativas (na av. Afonso Pena com a 14 de Julho) e palestras em escolas particulares e estaduais na capital, para ensinar às crianças sobre adoção responsável para que sejam guardiãs da causa animal.

Para Kátia Simone Souza, apoiadora da causa animal, "é muito triste viver em uma cidade onde circulam tantos gatos e cachorros pelas ruas. Eles passam fome e frio, e sentem dor, porque quase todos são doentes. Os animais passam dias perambulando pelas ruas, o que é bastante cruel. São agredidos, enxotados, e tudo que eles precisam é de um lar, comida e afeto. É muito pouco pelo amor e alegria que eles trazem pra um tutor. Quando um animal é abandonado, ele fica esperando o dono voltar", comenta.

Ela ressalta que os animais domesticados se vinculam aos donos, são fiéis e não entendem porque não pertencem mais àquela familia, àquele lar. "É muito cruel jogar um bichinho na rua. Além de ser um problema de saúde pública, visto que muitos ficam doentes e algumas doenças podem ser transmitidas para humanos ou outros animais. Não há políticas públicas suficientes para enfrentar esse problema, de modo que cabe aos protetores de animais, a missão de acolhimento e cuidado", afirma Kátia.

Em 2020, com a aprovação da Lei Federal 14.064/20, teve-se o aumento da pena de maus-tratos com reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda, quando se tratar de cão ou gato.

