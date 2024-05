Dia da Indústria: Longen destaca avanço do setor em Mato Grosso do Sul

Motivado pelos dados do Radar Industrial da Fiems, que mostram o setor em crescimento no Mato Grosso do Sul nos últimos anos, o presidente da federação, Sérgio Longen ressaltou bons motivos para comemorar o Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio

“Hoje, já somos próximos a 160 mil trabalhadores direto que compõem a base da indústria, temos ai cerca de R$ 66 bilhões de investimentos no setor industrial nos próximos anos e a indústria do estado vem avançando como um todo. Hoje já exportamos para mais de 130 países. E esse é o Mato Grosso do Sul que estamos construindo, essa é a indústria que vem fortalecendo a economia do estado e gerando empregos”, afirmou.

Com mais de 7,3 mil empresas industriais ativas e US$ 5,6 bilhões de dólares em exportação para mais de 130 países, conforme o ComexStat MDIC, Longen reforçou que além da transferência de riqueza para a população, a indústria transforma a realidade dos municípios onde se instala e a vida das pessoas que trabalham direta e indiretamente no setor industrial.

Mato Grosso do Sul conta ainda com investimento de R$ 60 bilhões na ampliação ou construção de novas fábricas. “Onde a indústria chega, nós temos terrenos que são valorizados, temos expectativas de melhores empregos e melhores salários”, finalizou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também