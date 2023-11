Dia da Onça-Pintada: Arauco registra animal em área de conservação em MS

É celebrado nesta quarta-feira (29) o Dia Internacional da Onça-Pintada, e comemorando a data, a Arauco registrou uma visita rara: uma onça-pintada foi avistada de uma Área de Alto Valor de Conservação (AAVC) localizada na fazenda Lobo, em Água Clara, no interior de Mato Grosso do Sul.

As imagens foram feitas por meio de uma armadilha fotográfica, utilizada pela empresa no monitoramento da fauna nativa na Unidade de Manejo Florestal (UMF), espaço gerido pela Arauco.

A presença da espécie, que consta como ameaçada de extinção na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Lista Internacional de Espécies Ameaçadas da International Union for Conservation of Nature (IUCN), aponta que a área é um ambiente saudável e conversado, tornando possível o retorno de animais nativos ao território.

A presença da onça na região, no entanto, é incomum, já que na região da Bacia do Alto Rio Paraná, onde está localizada a fazenda Lobo, ela é considerada extinta, com raras ocorrências registradas. Em Mato Grosso do Sul ela é mais comum na Bacia do Alto Rio Paraguai, na região do Pantanal e nos planaltos do entorno, como Serra da Bodoquena, Serra de Maracaju, Maciço do Urucum e Serra do Amolar.

