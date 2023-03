Dia dos Animais de EstimaÃ§Ã£o: veterinÃ¡rio faz alerta sobre posse responsÃ¡vel

No dia 14 de março é comemorado no Brasil o Dia Nacional dos animais, com o objetivo conscientizar as pessoas sobre os cuidados com os animais, tanto domésticos, quanto selvagens.

Segundo o médico Veterinário Francisco, os animais ajudaram muito durante o período de pandemia da covid-19, agindo como terapeutas para os tutores nos momentos difíceis “Precisamos cuidar bem dos nossos animais, dando o cuidado, veterinário, alimentação e proteger a saúde dos pets, existem muitos animais abandonados, que cada um tenha o dever de cuidar da vida do seu melhor amigo, o seu pet, não abandone ele, fique ao lado dele até seu último dia de vida”. finalizou o Veterinário Francisco.

No Brasil, abandonar ou maltratar animais é crime previsto pelo artigo 32 da lei nº 9.605, com alteração da lei nº 14.064/2020, prevendo pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda.

Telefone para denúncias de maus-tratos, Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande (67) 3313-5001, e também Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (67) 3325-2567.

