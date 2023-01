Dia Mundial da Educação Ambiental: MS celebrada com ações de preservação

Brenda Leitte, com Gov MS

Conscientizar as pessoas sobre a necessidade de preservar o meio ambiente, mostrando que todos têm um papel fundamental neste processo. Esta é uma das propostas do Governo do Estado neste 26 de janeiro, dia em que se comemora o dia mundial da Educação Ambiental.

A data instituída em 1975 pelas Nações Unidas visa fomentar uma maior conscientização sobre a necessidade de proteger o meio ambiente, por meio da educação. A educação ambiental visa a compreensão dos conceitos relacionados com o meio ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação. Sendo assim, ela busca a formação de cidadãos conscientes e críticos, fortalecendo práticas cidadãs.

Diante disto, em 2017, o Governo de MS iniciou a oferta da Educação Ambiental nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, reforçando a importância deste assunto ser tratado na comunidade escolar pública estadual e no Projeto Político Pedagógico.

Para o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. "A Educação Ambiental é extremamente relevante também neste processo que o Estado se encontra de buscar o MS Carbono Neutro até 2030", salientou o secretário.

Atualmente, o Estado conta com um novo espaço onde é possível trabalhar a educação ambiental em ambiente não formal, que é o Bioparque Pantanal, um empreendimento público estadual, inaugurado em 28 de março de 2022, o maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal, é um espaço firmado por importantes pilares, são eles: educação ambiental, pesquisa, conservação, inovação, inclusão, lazer e cultura.

O espaço possui área construída de 19 mil metros quadrados e cinco milhões de litros de água, composto por 33 tanques e mais de 300 espécies de animais do Pantanal e de outras regiões do Brasil e do mundo.

"O Mato Grosso do Sul apresenta todos os instrumentos norteadores e reguladores para o desenvolvimento, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de Educação Ambiental, são eles: PEEA/MS - Política Estadual de Educação Ambiental de MS, CIEA/MS - Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, PROEEA/MS - Programa Estadual de Educação Ambiental de MS, SISEA/MS (Sistema Estadual de Informação em Educação Ambiental", concluiu.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também