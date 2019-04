Diagnosticada com leucemia, Ana precisa de doações de plaquetas

Saiba Mais Oportunidade ProJovem Urbano tem 80 vagas para jovens das Moreninhas

Ana Karolyna Chiba da Gama, 22 anos, diagnosticada com leucemia, precisa de doação de plaquetas do tipo A+. Ela está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital Unimed, em Campo Grande.

Anderson Franco, esposo de Ana, contou ao JD1 Notícias que os primeiros sinais da doença começaram em outubro. “Começou com um inchaço nos pés, trouxe-a para o hospital e a médica disse que se tratava de uma ‘picada de aranha’, ela passou alguns remédios e com o tempo, o pé dela desinchou, vindo a inchar depois de um tempo. Estavam tratando como artrite. Fizemos mais exames e outros procedimentos médicos, até então não havia suspeita de que se tratava de uma leucemia ou qualquer outro tipo de câncer”, lembrou.

Segundo Anderson, há duas semanas, Ana começou a sentir muita dor no peito e vivia rouca. “Começou surgir algumas manchas no corpo dela e a gente não sabia o que era, na quinta-feira passada, ela não agüentava nem levantar da cama, a prima dela a levou para o hospital onde passou por exames e foi internada sob suspeita de leucemia”, disse.

Na sexta-feira (29), Ana fez novos exames e no domingo o médico constatou a doença. “Ela foi entubada e sedada para tratar de uma pneumonia que acabou contraindo”, contou. Anderson disse que os médicos ainda não sabem qual tipo de leucemia, o resultado sai nos próximos dias. No momento, ela precisa de doação de plaquetas para combater a pneumonia e dar início ao tratamento do câncer.

Como doar?

Interessados em doar plaquetas do tipo A+ devem se dirigir ao Hemosul, da Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 e direcionar a doação para a Ana. Anderson alerta para que os doadores se dirijam direto para a unidade da Fernando Correa, pois o hemocentro da Santa Casa está em manutenção. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 992183390.

