Dilma Ã© eleita a nova presidente do Banco do Brics

A ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita nesta sexta-feira (24), por unanimidade, como a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do Brics. Ela assume o cargo imediatamente.

A eleição foi considerada uma formalidade, já que o Brasil deveria indicar um nome para comandar a instituição entre 2020 e 2025 e o antecessor de Dilma, indicado por Bolsonaro durante seu governo, renunciou do cargo após a eleição de Lula.

Além do Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul fazem parte da instituição.

O Banco do Brics financia projetos de infraestrutura e sociais em países em desenvolvimento, com mais de US$ 50 bilhões para investimentos ao redor do mundo.

