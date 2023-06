Dino afirma que houve tentativa de golpe entre outubro de 2022 e 8 de janeiro

Pedro Molina, com informações da Agência Brasil

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira (19), durante um anúncio de investimentos na segurança pública do Rio de Janeiro, que houve uma tentativa de golpe de Estado no país no período entre 31 de outubro de 2022 e 8 de janeiro de 2023.

“Não há nenhuma dúvida que o Brasil, entre o dia 31 de outubro de 2022 e o dia 8 de janeiro de 2023, vivenciou uma tentativa de golpe de Estado. Isso é muito grave, muito sério, e deve ser sublinhado com muita nitidez para que não mais se repita”, disse o ministro.

Dino ainda explicou que houve um “engendramento criminoso tentando fraudar o resultado da eleição” durante o período.

Segundo o ministro, a tentativa de golpe foi apontada durante as investigações da Polícia Federal (PF), do Ministério Público e de parlamentares. “Temos mais de 1,3 mil ações penais já ajuizadas, em tramitação em vários tribunais brasileiros, não só no Supremo, o que mostra a largueza dessa articulação criminosa”, explicou Dino.

O ministro lamentou o fato de que, segundo provas obtidas, houve a participação de chefes políticos e o alto escalão militar na tentativa de golpe.

“Havia civis? Sim. Havia pessoas de boa-fé sendo envolvidas por algum tipo de discurso sedutor autoritário e extremista? Sim. Mas havia também chefes políticos, chefes militares, chefes do poder civil e militar, que estavam indevidamente participando de uma articulação para rasgar a Constituição, pisotear a democracia e violar os direitos de todos os brasileiros que elegeram este governo que aí está”, disse.

