Diretor-presidente da Fundesporte Ã© eleito vice-presidente de FÃ³rum Nacional

Representando Mato Grosso do Sul na quarta-feira (8), em Brasília (DF), o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), Herculano Borges, foi eleito vice-presidente da mesa diretora do Fórum Nacional de Secretários de Estado de Esporte, representando a região Centro-Oeste.

Esta foi a primeira edição do encontro na nova gestão do Governo federal e reuniu secretários de todas as unidades da federação. Durante o evento, liderado pela ministra do Esporte, Ana Moser, foram discutidas as ações programadas para o esporte brasileiro nos próximos anos.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, a participação no Fórum possibilita a troca de experiências. “Participar do Fórum Nacional é de suma importância, porque é a oportunidade de conhecer os programas bem-sucedidos implantados em outros estados e que podem ser aplicados em Mato Grosso do Sul, além de apresentar nossas principais ações para que sirvam de modelo para outros estados”, destacou.

Segundo a ministra Ana Moser, o empenho para este ano é a reestruturação do Plano Nacional de Esporte no Congresso Nacional, com o objetivo de definir as estratégias que serão priorizadas pelo Governo Federal em parceria com estados e municípios. A partir daí, o foco será a implementação de programas voltados a combater o sedentarismo e expandir a prática esportiva pelo país, com prioridade para regiões de vulnerabilidade socioeconômica.

Na capital federal, o diretor-presidente está acompanhado do diretor-executivo da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, e do assessor especial Roger Reggiori dos Santos e cumprem agenda novamente nesta quinta-feira (9), com a ministra Ana Moser, para apresentar pessoalmente as principais demandas do esporte do estado e finalizam o dia em encontro com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

