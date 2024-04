Dona do 'BK' apresenta proposta para compra da operação do Starbucks no Brasil

A ZAMP, controladora das marcas Burger King e Popeyes no Brasil, informou que a SouthRock Capital, empresa que detinha os direitos do Starbucks no país e entrou em recuperação judicial, aceitou uma proposta para a possível aquisição dos direitos referentes às operações e bens e da rede de cafeterias em território brasileiro.

A informação foi confirmada, por meio de comunicado ao mercado, pela própria ZAMP. Apesar de ter informado sobre proposta, a empresa disse que essa é uma oferta não vinculante e os termos são confidenciais.

Uma oferta não vinculante é a etapa onde a companhia interessada na compra apresenta um documento confirmando esse interesse, para que a outra empresa possa apresentar, legalmente, seus documentos.

Após a SouthRock ter aceitado a proposta, cabe a ZAMP analisar os números da operação do Starbucks no Brasil e, caso o interesse em adquirir os direitos de operação da rede permaneçam, apresentar uma oferta vinculante, que é de fato uma proposta de compra.

