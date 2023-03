Droga 50 vezes mais viciante que a heroína é apreendida pela 1ª vez no Brasil

Nany Sene com informações do G1

A Polícia Civil do Espírito Santo fez a primeira apreensão do fentanil no Brasil, um anestésico 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina. A droga é a responsável pelo maior número de mortes nos Estados Unidos.

Conforme informações da Polícia, o dono da droga não é um traficante que domina pontos de vendas em periferias das cidades, e sim um fornecedor do traficante. “A principal linha de investigação indica que o fentanil seria utilizado para misturar em outras drogas, a exemplo da cocaína, mas, também, possivelmente em drogas sintéticas, como LSD e ecstasy”, diz o delegado de Polícia Civil/ES, Tarcísio Otoni Perusia.

A Polícia segue investigando se o narcótico foi desviado durante o transporte ou se chegou até o hospital e, de lá, foi vendido para os criminosos.

O fentanil é um analgésico muito potente, indicado para dor crônica, ou até mesmo como complemento de uma anestesia geral, ou local, no entanto, ele pode provocar alucinações e prejudicar os pulmões.

"Os pulmões não conseguem expandir. Você tem aquela sensação de falta de ar dentro de um ambiente com oxigênio. A princípio, você tem uma taquicardia para compensar essa dificuldade do coração de ter oxigênio", explicou o presidente da Sociedade de Anestesiologia do Espírito Santo, Wellington Pioto, ao Fantástico.

