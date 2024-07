Dunga e esposa ficam feridos em acidente no Paraná

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Caetano Bledorn Verri, mais conhecido como Dunga, e sua esposa, Evanir Miller da Silva Verri, acabaram feridos após o carro em que eles estavam, capotar na BR-116, em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Apesar da gravidade do acidente, que ocorreu, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 39 da pista por volta das 12h30 (horário do Paraná), os dois só tiveram ferimentos leves e estavam conscientes durante o atendimento no local.

Dunga e Evanir foram levados até o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande. A PRF realizou o teste do bafômetro nas vítimas, e o resultado foi negativo para a presença de álcool.

Confira vídeo flagrado no local do acidente:

