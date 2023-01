Duplicação da Avenida Cafezais avança na Capital

As obras na Avenida Cafezais, em Campo Grande já está ganhando forma. A revitalização que promete trazer melhorias para a região tem como objetivo melhorar a mobilidade, além de trazer segurança ao trânsito movimentando do local. Ao todo serão seis barros beneficiados com a duplicação da pista.

O projeto que duplica avenida conta com investimento inicial de R$9,5 milhões e deve melhorar o fluxo de veículos nos horários de pico onde a movimentação aumenta expressivamente, principalmente dos que a Avenida Guri Marques.

No local está em andamento os trabalhos de drenagem, o que permitirá os próximos passos da revitalização. Sendo que o recapeamento ocorre em três etapas, em percurso de 6 Km. Neste serviço serão investidos R$ 3 milhões dos cofres estaduais, tendo a restauração de 45 mil metros quadrados.

Os trabalhos de recapeamento passam pelo trecho da Rua Delegado Alfredo Hardam até a Rua Patrocínio, com algumas intervenções e até pavimentações, como em novas alças para dar mobilidade ao trânsito.

As obras vão beneficiar os moradores dos bairros Canguru, Centro-Oeste, Macaúbas, Marajoara, Mário Covas e Paulo Coelho Machado. A Avenida é a principal via que liga estes bairros, sendo importante polo comercial, com lojas, supermercados, restaurantes, bares e escritórios.

"É um investimento importante que contribui para resolver os problemas de mobilidade urbana principalmente para quem entra na Cafezais pela Avenida Gury Marques. Trata-se de uma avenida com fluxo intenso e a obra vai beneficiar diretamente os comerciantes e moradores da região”, pontuou o secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho.

