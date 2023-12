É hoje, bebê! Gusttavo Lima faz live no Youtube às 19h

A live do cantor Gusttavo Lima, que aconteceria sábado passado, foi remarcada e acontece hoje (1º), a partir das 19h (horário de MS) no Youtube do sertanejo.

O show será realizado na casa do cantor. "Sejam bem-vindos ao meu Paraíso Particular: afastem o sofá, preparem a cerveja e aproveitem", disse o Embaixador em nota.

De um jeito bastante espontâneo, Gusttavo Lima deu início às lives no dia 28 de março de 2020, quando o mundo enfrentava a pandemia causada pela COVID 19. A primeira transmissão, chamada “Buteco em Casa” foi considerada a maior live da história da música brasileira com exatas 5 horas e 12 minutos de duração e um repertório de mais de 100 músicas, entre sucessos do artista e grandes clássicos sertanejos.

“Chegou a hora de matarmos a saudade e tirar o lençol do fantasma, como sempre fizemos em nossas lives. Estava com muita vontade de fazer uma nova transmissão virtual e viver de novo essa experiência que foi tão marcante. Lá em 2020, quando começamos com essas lives, a intenção era apenas cantar e levar um pouco de alegria e entretenimento pra galera, diante do momento tão difícil que todo mundo no mundo inteiro estava enfrentando por conta da pandemia. Mas as lives acabaram indo bem além, tiveram um papel social bastante importante e, é claro, acabaram nos aproximando dos fãs de uma forma nunca vista antes”, comenta o Embaixador que está divulgando as músicas do novo DVD “Paraíso Particular” – gravado em julho.

Deixe seu Comentário

Leia Também