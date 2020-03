Editais convocam candidatos aprovados nos concursos da PM e PC

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Os novos editais de convocação de candidatos para os cursos de formação da Polícia Militar e da Polícia Civil foram publicados na edição desta sexta-feira (13), do Diário Oficial do Estado.

Em relação ao concurso da Polícia Militar, constam a convocação ‘’sub judice’’ de candidato para efetuar a matricula no Curso de Formação de Soldados e a lista dos candidatos que obtiveram deferimento e indeferimento de suas matrículas no Curso Básico de Formação de Oficiais de Saúde.

Já a Delegacia-Geral da Polícia Civil tornou pública as matriculas deferidas, os candidatos ausentes, bem como, os candidatos que assinaram o termo de opção e desistência de vaga para realizarem a matricula no curso de Formação Policial, para as funções de Escrivão de Polícia Judiciária e de Investigador de Polícia Judiciária.

