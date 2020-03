Novos editais do Concurso da PM e CBM foram publicados

O Governo do Estado publicou novos editais referentes ao Concursos do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Polícia Militar (PM), na edição desta quarta-feira (4) do Diário Oficial do Estado (DOE).

O CBM homologou as matrículas dos candidatos relacionados no Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar (CFSD BM/2020), a contar do dia 2 de março e também publicou a convocação em 5ª chamada dos candidatos aprovados em todas as fases para efetuarem a matrícula no Curso de Formação de Soldados.

Os candidatos relacionados devem realizar a matrícula presencialmente na quinta-feira (5), às 7h30, horário de MS, na Diretoria de Pessoal – Quartel do Comando Geral do CBMMS, localizado na rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 376, Jardim América.

Além disso, também foi publicada uma correção no edital da convocação suplementar para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e a relação das matrículas deferidas para o ingresso no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar.

Todos os editais estão disponíveis entre as páginas 47 a 59 no DOE, encontrado aqui .

