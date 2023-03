Eletronuclear é multada em R$ 2,1 milhões após vazamento de água radioativa

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) multou em mais de R$ 2 milhões a Eletronuclear, empresa responsável pelo controle das usinas nucleares de Angra 1 e 2, devido à demora de quatro meses para informar sob o vazamento de água radioativa.

Segundo o Ibama, o acidente teria ocorrido no dia 16 de setembro, e no dia 29 do mês teria sido informado, por meio de denúncia anônima, sobre o incidente.

Logo após ser informado do vazamento, o órgão ambiental informou o ocorrido à Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) e enviou uma equipe à usina no dia seguinte, no entanto, um representante da Angra 1 negou o vazamento. A Eletronuclear negou o ocorrido novamente no dia 7 de outubro por meio de uma carta.

O incidente só foi reconhecido pela Eletronuclear no dia 30 de janeiro deste ano, mais de quatro meses após o vazamento.

O Ibama então decidiu emitir dois autos de infração contra a Eletronuclear que totalizam R$ 2,1 milhões, já que a empresa não comunicou o incidente imediatamente como determina a Licença de Operação da empresa.

