Elevador despenca de altura de 7 metros e deixa dois feridos

Um elevador que estava a uma altura de aproximadamente sete metros despencou com quatro pessoas, nesse sábado (21), em Alfenas, no Sul de Minas Gerais. Uma mulher e um homem ficaram feridos. Duas crianças que estavam no local não se feriram.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ocorrido se deu em um prédio no bairro Alto da Boa Vista. O cabo de aço do elevador se rompeu, por volta das 17h, e a cabine caiu até o chão.

Os socorristas resgataram um homem com fratura no tornozelo esquerdo e outros ferimentos pelo corpo, além de uma mulher com fratura exposta na perna direita.

Duas crianças, uma de 8 anos e outra de 1 ano e 9 meses, também estavam no elevador, mas não se feriram. Todos foram encaminhados conscientes ao hospital Alzira Velano.

