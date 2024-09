Elon Musk decide retirar funcionários da SpaceX do Brasil

O The Wall Street Journal divulgou, na quarta-feira (4), que Elon Musk decidiu por retirar os funcionários da SpaceX, empresa aeroespacial fundada pelo bilionário, do Brasil. A decisão ocorre após os conflitos entre ele e a Justiça brasileira.

Segundo o jornal norte-americano, a decisão foi comunicada aos funcionários na semana passada, com o pequeno número de colaboradores que ainda estavam no Brasil sendo realocados para outros países, embora o destino exato e a quantidade de pessoas afetadas não tenham sido especificados.

A atual presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, foi além da retirada dos funcionários e os orientou a não viajarem ao Brasil, seja a trabalho ou lazer.

