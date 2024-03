Em 1 ano, movimento no Aeroporto de Campo Grande registra crescimento de 12%

Seguindo tendência nacional, o Aeroporto Internacional de Campo Grande teve aumento na movimentação no último ano. Foram 1.526.719 passageiros entre embarques e desembarques. Um crescimento de 12,36% em relação ao ano anterior, fazendo com que o fluxo voltasse ao patamar anterior à pandemia da Covid-19.

No Brasil, os números chegaram a 112,6 milhões de passageiros, entre voos domésticos e internacionais, o que representa um aumento de 15,3% em relação a 2022 - quando houve 97,6 milhões de passageiros - conforme dados do governo federal.

Segundo a administradora do Aeroporto Internacional Ueze Elias Zahran, espanhola Aena, os voos devem seguir crescendo, apontando o desenvolvimento da Capital. “Nossas expectativas são muito positivas para o Aeroporto de Campo Grande. Dentro do bloco SP/MS/MG/PA de aeroportos da Aena, Campo Grande está atrás apenas de Congonhas que já está muito próximo do limite operacional. A partir de 2025 devem se iniciar as obras de ampliação do terminal de passageiros”, relatou Usiel Vieira, diretor do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

As três principais companhias aéreas do país operam voos diariamente de Campo Grande para São Paulo (aeroportos de Congonhas e Guarulhos), Campinas, Brasília, Curitiba e Cuiabá. Além destes, há uma rota RPN (Rede Postal Noturna) no trecho Campo Grande – Goiânia – Guarulhos.

Segundo a concessionária, que assumiu a gestão do aeroporto no dia 13 de outubro de 2023, algumas melhorias já foram realizadas no terminal de passageiros, priorizando sempre o conforto do passageiro. Dentre os avanços previstos, estão a implantação de 3 pontes de embarque (fingers). Ainda segundo a concessionária, a ocupação média dos voos com origem ou destino Campo Grande está acima de 78%.

Para o secretário de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, a Capital aguardava com ansiedade a chegada da Aena para que os investimentos necessários à ampliação e modernização que o nosso aeroporto merece viessem a acontecer. Além disso, ele enfatiza que a Prefeitura de Campo Grande vem construindo um relacionamento com as companhias aéreas desde 2022 e, junto com o Governo do Estado, traçando as melhores estratégias para a contínua ampliação da malha de voos na Capital.

