Em defesa do uso de bicicletas, coletivo agenda reunião aberta

O Bici Nos Planos foi criado em 2015, para defender o uso das bicicletas como meio de transporte, fazendo pesquisas, projetos, campanhas e ações políticas. Pensando nisso, o coletivo realizará amanhã (24), a primeira reunião aberta de 2024.

O evento é aberto para quem quiser/puder participar, para ajudar na causa ou conhecer o Bici Nos Planos, e até propor novos projetos e parcerias. A ação terá início às 16h, no Parque das Nações Indígenas, próximo ao Monumento do Índio.

A organização deixa aberto para quem for, levar um tereré. O coletivo atua em Campo Grande e em Dourados, e foi a primeira organização que trabalha pela mobilidade urbana em bicicletas do estado.

Para saber mais sobre o coletivo, visite o site Bici Nos Planos!

