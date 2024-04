Em inauguração de reforma em escola, Gerson destaca trabalho de reeducandos

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, participou da cerimônia de inauguração da reforma da Escola Estadual Riachuelo nesta segunda-feira (22) e cobrou visibilidade para iniciativas como projeto do Poder Judiciário que garantiu a reforma de 15 escolas com o uso de mão de obra do regime semiaberto de Campo Grande.

Para a transformação da antiga Escola Riachuelo no primeiro Centro de Referência de Esporte e Cultura Escolar do Estado, a 2ª Vara de Execução Penal (VEP) da capital destinou R$ 680 mil arrecadados do desconto judicial de 10% dos salários dos presos que trabalham via convênio com o poder público.

"Iniciativas de sucesso, como o Projeto Revitalizando a Educação com Liberdade, que resultaram em 161 mil dias por dia de trabalho dos presos, não merecem manchete, faz com que Mato Grosso do Sul esteja na vanguarda na ressocialização dos encarcerados, cumprindo a missão precípua do sistema penal", comentou Gerson .

A reforma foi realizada em pouco menos de quatro meses por 25 reeducandos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, e contemplou a revitalização completa do prédio, com pintura de paredes, teto, piso, grades e quadra coberta; instalação de cobertura do estacionamento; reestruturação completa da rede elétrica e de ar condicionado. O local será a sede administrativa e centro de treinamento do Programa MS Desporto Escolar (PRODESC) que promove o treinamento desportivo de alta performance e ações culturais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também