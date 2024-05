Em meio a chuvas, Rio Grande do Sul confirma 2ª morte por leptospirose

O Rio Grande do Sul confirmou a segunda morte causada por leptospirose, doença bacteriana transmitida por meio da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, seja por meio de contato com água, solo ou alimentos contaminados.

O óbito foi confirmado pela prefeitura de Venâncio Aires, e segundo o comunicado, familiares da vítima, um homem de 38 anos, informaram que ele teve contato com a água das enchentes, mas adotou os cuidados necessários, como o uso de botas.

A outra morte pela doença foi registrada na cidade de Travesseiro, no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas enchentes. O homem, de 67 anos, morreu na última sexta-feira (17) e teve o óbito confirmado no domingo (19).

