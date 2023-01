Em menos de 24h, PMA captura duas sucuris no centro de Porto Murtinho

Em menos de 24 horas, Policiais Militares Ambientais do município de Porto Murtinho capturaram duas serpentes da espécie Eunectes notaeus (sucuri-amarela) na cidade.

O primeiro animal capturado, foi na rua Coronel Pedro Celestino, próximo ao Dique do Rio Paraguai, nesta segunda-feira (02), à tarde. Já a segunda serpente foi capturada hoje (03) pela manhã, próximo da Agência Fluvial da cidade. Nas duas solicitações para capturar os animais, os policiais foram acionados via telefone, pela vizinhança.

Os animais que mediam de 2,80 a 3,0 metros foram capturados com uso de cambões e pinças especiais, colocados em caixas de contenção. Como não apresentavam ferimentos, a equipe realizou a soltura logo em seguida, em seu habitat natural, longe da cidade e da população.

Uma das cobras capturadas - Foto: PMA

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também