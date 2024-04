Emoção toma conta durante reencontro de irmãos internados há 20 dias na Capital

Os irmãos Júlia, de 8 anos, e Arthur, de 6, internados na Santa Casa de Campo Grande devido a uma forte pneumonia, estavam há 20 dias sem se verem por conta da doença, mas a situação mudou neste domingo (14), quando após uma melhora, os dois finalmente se reencontraram.

O reencontro, que foi tomado de emoção, foi organizado pelo fisioterapeuta André Moraes da Silva. O profissional acompanhou o caso dos irmãos, que foram transferidos de outro hospital já com um grave quadro de pneumonia.

“O estado de saúde da Júlia estava bem debilitado. Durante todos esses dias não foi possível uma aproximação entre os dois. Porém, no domingo percebi uma melhora na criança e resolvi fazer a surpresa. Ela é uma menina muito carinhosa. Se sente muito sozinha e sempre pergunta pela família. Como eu percebi uma melhora dela, resolvi promover o reencontro”, explicou o médico.

A avó paterna dos irmãos, Rosely Buzinhanhi, conta que os dois sempre foram muito apegados. “A Júlia cuida muito do Arthur. Todos os dias a gente falava dela para ele, não esperava nem ele perguntar”, contou.

Ainda na cadeira de rodas, no corredor do hospital, a irmã já começou a chamar pelo irmão. O momento do reencontro foi tomado de emoção, com direito a beijo e abraço dos dois para matar a saudade. Confira:

