Empreendedorismo, inspiração e diferencial marcam reinauguração de barbearia

A banca surgiu no ano de 2015, numa ideia inicial do administrador Thiago Doneda, que sentiu a necessidade de um espaço masculino. “Um dia em que eu fui cortar o cabelo, na verdade eu odiava cortar cabelo, então eu deixava pra cortar no maior tempo possível, a cada 3 ou 4 meses, eu evitava ir ao salão por conta do ambiente mesmo.

Na última vez que fui a num salão unissex, nesse em particular, eu não gostei do atendimento. Porém a maioria são ambientes voltado mais para o público feminino, então eu senti a necessidade de um ambiente masculino. Foi quando eu busquei referências em todo Brasil e no mundo, na verdade tinha poucas referências, mas nós fomos pioneiros aqui no MS e acabamos trazendo esse novo conceito, daí que surgiram diversas barbearias.

Antigamente existiam as velhas barbearias, e às vezes, os barbeiros de idade só trabalhavam com a parte de cortes tradicionais. Então, procuramos buscar cortes mais modernos, mais joviais, através de cursos. Por sermos pioneiros aqui no estado, buscamos também agregar valores, não só na parte de cerveja, café, no ambiente masculino, como também na parte de serviços.

Às vezes os homens queriam um corte degrade, uma coisa mais moderna e não encontravam aqui em Campo Grande, então conseguimos trazer esse novo conceito e graças a Deus deu muito certo, porque em apenas quatro anos já existem seis unidades. Tem um projeto para a expansão das franquias para fora do estado, esse ano ainda, temos quatro lojas já em andamento, duas em Campo Grande, uma em Três Lagoas e uma em Cuiabá. Hoje estamos formando uma rede de franquias em barbearias e estamos expandidos para fora do estado”, relatou o empresário.

Reinauguração com espaço “Game Of Thrones”

“O novo espaço agregado à Barbearia, é pelo fato de eu, assim como muitas pessoas, serem fãs desse seriado, então criei um local do meu gosto, que inclusive terá uma réplica do “Trono de Ferro”, e sei que também irá agradar aos admiradores dessa série que é realmente fantástica. Eu tinha um sonho, e ele está se tornando realidade. Tive a oportunidade de conhecer a pessoa que poderia fazer uma réplica desse “Trono de Ferro”, e mandei fazer e trouxe para dentro do empreendimento, com isso eu coloquei um cenário atrás pra parecer realmente um castelo, para as pessoas utilizarem, tirar fotos, postar nas redes sociais e etc...”, comentou o empresário Thiago Doneda.

Deixe seu Comentário

Leia Também