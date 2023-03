Emprega Mulher: Evento gratuito acontece na Capital

O “Emprega Mulher”, é uma iniciativa do Sebrae/MS, Governo do Estado, por meio da Fundação do Trabalho (Funtrab), o evento será gratuito e ocorrerá no Centro Comunitário do bairro Coophavilla II para Mulheres que buscam uma vaga no mercado de trabalho ou que querem formalizar seu próprio negócio.

O Emprega Mulher será realizado nos dias 15 e 16 de março, das 9h às 11h e 13h às 17h. A programação foi pensada visando preparar mulheres para acessar o mercado de trabalho por meio de capacitações, oficinas e auxílio na elaboração de currículos. Segundo a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o evento vem para empoderar e apoiar este público na Capital, visando a sua independência financeira, seja por meio do emprego formal ou pela via do empreendedorismo.

“Nós estamos criando uma oportunidade para aquelas mulheres que têm interesse em entrar no mercado de trabalho ou empreender. Entendemos que a mulher é a protagonista do seu futuro, então, iremos prepará-la e as empresas, por sua vez, terão acesso a uma fatia de candidatas que, de repente, não tinham acesso a essas vagas. Nós estaremos, então, proporcionando o encontro da oferta com a demanda, organizando a procura para que essas candidatas em potencial tenham realmente meios de encontrar esse trabalho. Isso é fundamental para a independência financeira desta mulher”, destacou.

Segundo o diretor-presidente da Funtrab, Marco Aurélio Santullo, a parceria visa justamente melhorar o cenário de trabalho do Estado. "A Funtrab tem papel fundamental que converge justamente na capacitação e principalmente direcionamento dos cidadãos ao mercado de trabalho. Temos uma lacuna muito grande no direcionamento das mulheres ao mercado, e através de uma parceria como esta, somaremos todos os nossos esforços para que junto com o Sebrae, possamos mudar o cenário do mercado de trabalho de Mato Grosso do Sul”, disse.

Nos dias, haverá o Circuito de Elaboração de Currículo, para auxiliar as participantes na confecção do documento, incluindo fotografias. Ainda no evento, serão realizadas palestras nas temáticas de liderança, dicas para entrevistas de emprego e automaquiagem. As interessadas em se formalizar como microempreendedora individual (MEI) também contarão com atendimento específico.

Serviço

Abertura oficial: 15 de março, às 8h30

Quando: 15 e 16 de março

Horário: 9h às 11h e 13h às 17h

Endereço: Centro Comunitário do Coophavilla II (Av. Marinha, 725)

Deixe seu Comentário

Leia Também